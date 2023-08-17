Жителям столицы рассказали, как отметить День Государственного флага РФ на ВДНХ

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Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России, пройдут на ВДНХ 22 августа в нескольких павильонах выставки. Для участия необходимо зарегистрироваться или приобрести билет, большинство мероприятий будут бесплатными. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, на бесплатной экскурсии в музее славянской письменности "Слово" 22 августа в 19:00 расскажут об официальном авторе триколора. Участники экскурсии познакомятся с историей предшественников флага РФ, а именно знамен XVI–XIX веков и княжеских стягов времен Древней Руси. Помимо этого, они увидят печатные и рукописные материалы, рассказывающие о становлении Русского государства.

Добавляется, что в Центре национальных конных традиций 22 августа в 18:00 состоится показ авторской программы всадников Кремлевской школы верховой езды. Они продемонстрируют владение различными видами традиционного казачьего оружия и джигитовку. Вход свободный, без регистрации.

По данным сайта, на выставке достижений робототехники "Робостанция" 22 августа с 11:00 до 20:00 пройдет большая праздничная программа. В 11:00 робот Юниверсал поприветствует гостей, поднимет российский флаг. После этого робот-актер Теспиан прочитает стихи о России, робот Борис пригласит поучаствовать в викторине. В 15:00 начнут играть в лапту.

Кроме этого, любой сможет раскрасить большой триколор и оставить памятное пожелание. Также в этот день на "Робостанции" раздадут более трех тысяч флагов. Приобрести билеты на выставку можно в кассе "Робостанции" или на сайте ВДНХ.

В свою очередь, центр "Космонавтика и авиация" приглашает узнать факты из отечественной истории покорения космоса 22 августа в 19:00. Там проведут экскурсию "Космические города России", на которой расскажут о тех городах страны, где работают предприятия ракетно-космической отрасли, о последних научных разработках. Присоединиться к мероприятиям можно по предварительной регистрации.

На портале напомнили, что День Государственного флага РФ был утвержден в 1994 году. Историки считают, что впервые триколор упомянули в 1669 году в указах царя Алексея Михайловича Романова. В этом году российскому флагу исполняется 354 года.

Добавляется, что в честь праздника в Москве пройдут различные мероприятия: концерт в "Лужниках", тематические программы в библиотеках, культурных центрах, музеях. Следить за расписанием событий можно в разделе "Афиша" портала.

Ранее в честь Дня России РТРС показала на телебашнях тематический сценарий подсветки. На медиаэкранах башен появились поздравления, Государственный флаг России, изображение салюта и надпись "#МыВместе".

До этого в Красноярске установили 100-метровый флагшток. Его включили в Книгу рекордов России как самый высокий в стране.

На концерте в честь Дня флага в "Лужниках" выступят известные исполнители