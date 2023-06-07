РТРС покажет на телебашнях подсветку в честь Дня России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) покажет на телебашнях тематический сценарий подсветки в честь Дня России. Об этом сообщает РИА Новости.

"12 июня РТРС включит на телебашнях тематический сценарий архитектурно-художественной подсветки в честь Дня России. На медиаэкранах башен появятся поздравления, государственный флаг России, изображение салюта и надпись #МыВместе", – поделились в РТРС.

Подсветки можно будет увидеть на телебашнях Белгорода, Благовещенска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Казани, Костромы, Кызыла, Назрани, Нальчика, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Саратова, Твери, Челябинска, Черкесска и Ярославля.

Кроме того, 12 июня будет подключена подсветка телебашни в Братске. Она станет девятой в списке светящихся антенно-мачтовых сооружений РТРС, которые находятся не в столицах регионов.

До этого телебашни показали подсветку в честь Дня защиты детей. Праздничная иллюминация украсила башни 16 российских городов. На медиаэкранах показали изображения детей, воздушных шаров и цветов.