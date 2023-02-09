В Красноярске установили самый высокий флагшток в России

Фото: телеграм-канал "Александр Усс"

В Красноярске 100-метровый флагшток включили в Книгу рекордов России как самый высокий в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Александра Усса.

"Реализация этого по-настоящему беспрецедентного проекта была сопряжена с определенными сложностями. Однако все неизведанное предполагает преодоление трудностей. Уверен, технологии будут отлажены, трудности останутся позади, а флаг на Николаевской сопке станет еще одним узнаваемым символом Красноярска", – добавил Усс.

Конструкцию изготовили в Ленинградской области, она представляет собой коническую мачту, состоящую из нескольких секций, стыкующихся между собой при помощи телескопического соединения с натягом. Флагшток покрыли составом, который состоит из алюминия и цинка для защиты от низкотемпературной коррозии. Флаг с триколором был сшит специально для этого проекта, его вес превышает 80 килограммов.

Сертификаты с зафиксированным рекордом губернатору Красноярска вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

"Состоялось знаменательное событие – Красноярский край очередной раз попал в Книгу рекордов России. Сегодня я побывал на объекте – своими глазами увидел самый высокий флагшток в стране. Я знаю, с какими трудностями столкнулись строители, сложно даже представить, как можно было реализовать эту идею – на высоте 505 метров построить такой высокий флагшток, поднять российский триколор", – отметил Коненко.

Ранее в России самые высокие флагштоки были установлены в Чеченской республике. Там располагаются две конструкции с флагами страны и республики высотой 73,5 метра каждый.

В прошлом году в Москве прошел патриотический флешмоб "Самый длинный флаг". В акции приняли участие три тысячи человек. Они выстроились в цвета триколора в День Государственного флага.

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