Патриотический флешмоб "Самый длинный флаг" прошел в Москве на Поклонной горе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Патриотический флешмоб "Самый длинный флаг" состоялся в столице на Поклонной горе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на одного из организаторов мероприятия Романа Питько.
По его словам, в акции приняли участие 3 тысячи человек. Они выстроились в цвета триколора и тем самым создали "массовую историю" в День Государственного флага.
"На каждый цвет российского флага у нас было по тысяче человек, которые были одеты в панамку и футболку соответствующего цвета и держали соответствующего цвета табличку", – рассказал организатор.
Ранее самый большой триколор развернули у Музея Победы. В мероприятии участвовали волонтеры, представители молодежных организаций и военных образовательных учреждений.
Отмечалось, что данный флаг является самым большим в стране. Его площадь составляет порядка 1 000 "квадратов". Он хранится в Музее Победы и занесен в российскую Книгу рекордов и достижений.
Россия отмечает День Государственного флага 22 августа. По случаю праздника в Москве подготовили шоу, флешмобы, лекции и экскурсии, концерт и фейерверк. А сам город нарядили в бело-сине-красные цвета. Украшения появились в том числе на эстакадах и путепроводах на Садовом кольце и Кутузовском проспекте.
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