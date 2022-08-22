Легенды русского рока выступят на Поклонной горе в День флага РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Концерт с участием легенд русского рока состоится на Поклонной горе в столице в День флага РФ. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Среди гостей – Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы "Чайф", "Калинов мост", Uma2rman и другие.

Концерт начнется в 17:00. Помимо него, праздничные мероприятия состоятся и в парках культуры и отдыха, библиотеках, культурных центрах, музеях и кинотеатрах сети "Москино".

В честь праздника 22 августа также на Поклонной горе подняли российский триколор. В мероприятии приняли участие курсанты и кадеты.

Кроме того, в ночь с 21 на 22 августа в Москве состоялся ночной автопробег, посвященный Дню российского флага. Организаторами мероприятия стали активисты молодежного объединения "STOлица". Участники на автомобилях белого, синего и красного цветов стартовали на проспекте Академика Сахарова в 23:30. Они сделали круг и вернулись в точку старта.

