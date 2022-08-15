Гигантский триколор развернут у Музея Победы к Дню государственного флага

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Триколор площадью тысяча квадратных метров будет развернут у Музея Победы 22 августа в рамках празднования Дня государственного флага, сообщает пресс-служба музея.

В церемонии примут участие представители волонтерских, молодежных организаций, а также представители военных образовательных учреждений.

Огромный триколор хранится в фондах Музея Победы. Посетителям музея раздадут ленточки в цветах российского флага и расскажут об истории праздника.

Перед присутствующими выступит оркестр ОМОН "Авангард" московского управления Росгвардии, а также солист – офицер запаса Даниил Корин.

Ранее глава министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что стандарт проведения мероприятия по поднятию российского флага в школах утвержден и направлен в субъекты РФ. Он уточнил, что подход к этой работе определил Владимир Путин, который заявил, что мероприятие должно обладать особым статусом и организовываться не формально, а с глубоким пониманием важности символов государства.

Мероприятие будет проходить в начале учебной недели в одном из помещений учебного учреждения или около. Участие примут учащиеся, достигшие лучших результатов в учебе, спорте и творчестве.