В России появятся подарки для новорожденных с символикой страны

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В РФ при рождении малышам начнут дарить сувениры с государственной символикой, сообщила Ura.ru первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор проекта ОНФ "Время рожать" Татьяна Буцкая.

По ее словам, в настоящее время инициатива отрабатывается в "Единой России". Ожидается, что у младенцев на одежде будут элементы триколора.

"Эти элементы патриотизма, элементы символики будут с ребенком с рождения. Это проект, который реализуется в половине регионов РФ. Но сейчас он приобретает иной смысл. Это патриот с рождения. Это маленький россиянин, он растет, и его дальше страна сопровождает", – пояснила Буцкая.

Парламентарий отметила, что вещи, которые будут в подарке, в настоящее время родителям очень нужны, так как это связано и с семейным бюджетом.

"Это все стоит денег. И мы понимаем, что для семей их бюджет особенно важен. Этот подарок – не только поддержка семьи, но и российских, в частности, региональных производителей детских товаров", – заявила зампред комитета ГД.

Ранее в Минпросвещения утвердили стандарт по поднятию флага РФ в школах. В каждой из них с 1 сентября вводится исполнение государственного гимна. Как отмечалось, эта традиция поможет формированию патриотизма и гражданственности у подростков.