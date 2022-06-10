В России появятся подарки для новорожденных с символикой страны

Фото: depositphotos/photographyMK
В РФ при рождении малышам начнут дарить сувениры с государственной символикой, сообщила Ura.ru первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор проекта ОНФ "Время рожать" Татьяна Буцкая.
По ее словам, в настоящее время инициатива отрабатывается в "Единой России". Ожидается, что у младенцев на одежде будут элементы триколора.
"Эти элементы патриотизма, элементы символики будут с ребенком с рождения. Это проект, который реализуется в половине регионов РФ. Но сейчас он приобретает иной смысл. Это патриот с рождения. Это маленький россиянин, он растет, и его дальше страна сопровождает", – пояснила Буцкая.
Парламентарий отметила, что вещи, которые будут в подарке, в настоящее время родителям очень нужны, так как это связано и с семейным бюджетом.
"Это все стоит денег. И мы понимаем, что для семей их бюджет особенно важен. Этот подарок – не только поддержка семьи, но и российских, в частности, региональных производителей детских товаров", – заявила зампред комитета ГД.
Ранее в Минпросвещения утвердили стандарт по поднятию флага РФ в школах. В каждой из них с 1 сентября вводится исполнение государственного гимна. Как отмечалось, эта традиция поможет формированию патриотизма и гражданственности у подростков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: