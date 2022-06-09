В Минпросвещения утвердили стандарт по поднятию флага РФ в школах

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил об утверждении стандарта по поднятию государственного флага и исполнению гимна РФ для школ.

"Мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах, этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ, в нем описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба", – цитирует его ТАСС.

Ранее Сергей Кравцов сообщил, что в каждой школе страны с 1 сентября 2022 года вводится исполнение государственного гимна. По его словам, эта традиция поможет формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.

До этого помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявлял, что в России нужно ввести практику воспевания в школах государственных символов по аналогии с США.

Он напомнил, что последние 150 лет во всех государственных и частных школах США учебный день начинался с короткой молитвы во славу Америке.

