Правительство РФ выделит почти 1 млрд рублей на закупку в школы госсимволов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство России выделит российским регионам порядка 1 миллиарда рублей на закупку в школы государственных символов. Об этом говорится в проекте распоряжения кабмина, передает ТАСС.

Деньги будут выделены в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан России".

"Направить бюджетные ассигнования Минпросвещения РФ для предоставления в 2022 году из федерального бюджета субсидий бюджетам регионов <...> в размере 970,92 млн рублей", – говорится в документе.

Уточняется, что всего субсидии выделяются 31 региону. Так, Дагестану на закупку государственных флагов и гербов будет выделено около 107,5 миллиона рублей, Нижегородской области – около 75,9 миллиона рублей, Челябинская область получит 55,2 миллиона рублей.

Ранее глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в каждой школе страны с 1 сентября 2022 года вводится исполнение государственного гимна. До этого помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в России нужно ввести практику воспевания в школах государственных символов по аналогии с США.