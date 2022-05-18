Депутат ГД предложил новый государственный флаг России

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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил признать Знамя Победы новым государственным флагом России.
Он отметил, что на сегодняшний день Запад фактически объявил войну Знамени Победы, запрещая его.
"Они боятся этого символа, так как красный флаг Победы напоминает им о величии нашего народа и нашей Великой Победе", – цитирует Шеремета РИА Новости.
По его словам, под этим знаменем соотечественники сражались в Великой Отечественной войне, а сейчас Вооруженные силы России борются с неонацистами на Украине. Шеремет добавил, что гордится российским флагом, однако на сегодняшнем этапе России как никогда актуально Знамя Победы в качестве символа возрождающейся сверхдержавы.
Ранее КПРФ предложила заменить флаг России символом СССР. По их мнению, это необходимо для закрепления за Россией принципа правопреемственности Советского Союза на своей территории. Согласно документу, благодаря принятию данного закона получится устранить существующий исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства.
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