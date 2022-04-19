КПРФ предложила заменить российский триколор флагом СССР

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Коммунистическая партия РФ (КПРФ) выступила с инициативой заменить российский триколор флагом СССР, чтобы закрепить за Россией принцип правопреемственности Советского Союза на своей территории. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно документу, благодаря принятию данного закона получится устранить существующий исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства. Кроме того, такой шаг будет способствовать патриотическому воспитанию населения, а также сохранит почитание и память о предках.

В КПРФ напомнили, что еще в 1910 году при Минюсте Российской империи выступили с предложением отменить российский триколор. На совещании 10 мая 1910 года чиновники пришли к выводу, что ни бело-сине-красный, ни черно-желто-белый флаг не является историческим флагом страны.

"Совещание предложило бело-сине-красный флаг отменить (оставив его лишь для коммерческих торговых судов во внутренних водах)", – отмечается в документе.

Уточняется, что расходы на осуществление закона потребуют государственного финансирования и изменения бюджета.

Ранее в Кремле прокомментировали использование военными РФ советского флага в ходе спецоперации. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, власти об этом знают, кроме того, пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что в России для всех поколений без исключения знамя победы является святыней.