В Кремле прокомментировали использование военными РФ советского флага в ходе спецоперации

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В Кремле знают об использовании российскими военными советской символики, в том числе флага СССР, в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В нашей стране для всех поколений без исключения знамя победы – это святыня. Это для многих поколений, во многих странах. Это святыня, которая носит особый смысл, буквально сакральное значение. Также мы отмечаем, что это используется", – отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом на вопрос об отношении в Кремле к использованию флагов Российской империи, пресс-секретарь президента ответил, что не располагает такой информацией и не может точно сказать.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.