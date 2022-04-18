Песков отказался оценивать идею о лишении гражданства РФ противников спецоперации

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В Кремле не стали обозначать позицию по вопросу о возможности лишать гражданства РФ тех, кто высказывается против проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает "Газета.ру".

В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать предложение лишить российского гражданства актера Жерара Депардье.

"Я ничего не могу сказать на это", – подчеркнул Песков.

С предложением лишить Депардье гражданства за критику действий России на Украине выступил лидер партии "Справедливая Россия -–За правду" Сергей Миронов.

В начале апреля актер резко высказался по данной ситуации и заявил, что направит все доходы от трех своих апрельских концертов в помощь жителям Украины. Комментируя это заявление, Дмитрий Песков предположил, что Жерар Депардье недостаточно погружен в политическую повестку и не знает о событиях, которые происходят на Украине с 2014 года. Представитель Кремля выразил готовность разъяснить актеру нюансы происходящего, если тот этого захочет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.