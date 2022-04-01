В Кремле сообщили, что готовы разъяснить Депардье нюансы происходящего на Украине

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление французского актера Жерара Депардье, имеющего российское гражданство, о проведении специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине, передает ТАСС.
Ранее актер выступил с резкими высказываниями по данной ситуации и заявил, что направит все доходы от трех своих апрельских концертов в помощь жителям Украины.
"Поскольку там упоминается президент, я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит. Мы при необходимости готовы будем все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал. Если он захочет", – подчеркнул представитель Кремля.
Песков отметил, что Депардье недостаточно погружен в политическую повестку и не знает о событиях с 2014 года, в том числе о бомбардировках Донецка и Луганска, а также о присутствии в регионе националистических элементов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Около 548 тыс человек прибыли в РФ с Украины и из Донбасса
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