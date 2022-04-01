ВС РФ высокоточным оружием уничтожили шесть военных объектов Украины

11:24
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Вооруженные силы России высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили шесть объектов украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, были уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславе, Крестище, Резникове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов.
Конашенков также рассказал, что за прошедшие сутки средствами ПВО российских ВКС были сбиты в воздухе украинский вертолет Ми-8 и восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 353 БЛА, 1 839 танков и 202 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинских ВС.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотных летательных аппарата, 1 839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки РСЗО, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 711 единиц специальной военной автомобильной техники", – приводит слова Конашенкова ТАСС.
Ранее министерство обороны РФ предоставило актуальную информацию о действиях российских войск в рамках специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. В частности, в ведомстве сообщили о форсировании реки Шайтанки.
Отдельно в Минобороны прокомментировали перегруппировку подразделений Вооруженных сил РФ. Отмечается, что цель данного процесса – переход к активным действиям на приоритетных направлениях, в том числе полному освобождению Донбасса.
29 марта, после очередного раунда переговоров между РФ и Украиной, стало известно о сокращении министерством обороны России военной активности на киевском и черниговском направлениях.
Глава российской делегации Владимир Мединский позже подчеркнул, что данное решение не означает прекращения огня. Помощник президента РФ назвал подобные действия стремлением постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Доказательства подготовки Киевом наступления в Донбассе неопровержимы – Мединский
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