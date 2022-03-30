Минобороны РФ показало видео уничтожения "Панцирем" украинского беспилотника

Видео: Минобороны РФ

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского беспилотника UJ-22 Airborne расчетом ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".

По словам начальника штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона, расчет боевой машины "Панцирь-С" своевременно обнаружил беспилотный летательный аппарат ВСУ. Он добавил, что грамотные действия предотвратили удар по обороняемому объекту и уничтожили цель, выпустив одну ракету.

На кадрах видно, как работает боевая машина "Панцирь" – пуск ракеты и стрельба из 30-миллиметровых пушек. Также показаны обломки украинского дрона. Такой беспилотник может нести мины калибра 82 миллиметра.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что главные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине уже выполнены. По его словам, удалось существенно снизить боевой потенциал ВСУ. Шойгу добавил, что это позволяет сосредоточить основное внимание на освобождении Донбасса.

Министр также добавил, что Россия адекватно отреагирует на поставку странами НАТО боевых самолетов и систем ПВО на Украину. Шойгу подчеркнул, что специальная операция продолжится до достижения поставленных целей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

