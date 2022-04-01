Российский спецназ захватил группу модернизированных украинских танков Т-64

Видео: Минобороны

Российское подразделение специального назначения в Черниговской области на севере Украины захватило группу модернизированных танков, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно опубликованной видеозаписи, экипажи противника отошли без сопротивления, оставив четыре танка Т-64БВ. На кадрах показаны боеприпасы внутри танков. Среди них загруженные в карусель автомата заряжания.

Как утверждают в МО РФ, в отличие от базовых боевых машин, эти танки оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами. Также там есть средства связи и навигация натовского образца. Технику доставили в пункт временной дислокации.

Отмечается, что подразделения российских ВС закрепились на автомобильной дороге на стратегически важном направлении Чернигов – Гомель. Это позволило беспрепятственно провозить грузы и военную технику.

Ранее российский оперативно-тактический комплекс "Искандер" ракетным ударом уничтожил два склада вооружения ВСУ в населенном пункте Каменка Донецкой области.

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