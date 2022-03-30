ВС РФ уничтожили комплексом "Искандер" два склада вооружения под Донецком

Фото: Минобороны РФ

Российский оперативно-тактический комплекс "Искандер" ракетным ударом уничтожил два склада вооружения ВСУ в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области", – заявил он.

Ранее российские ВС уничтожили крупную базу горючего в Ровненской области Украины крылатыми ракетами воздушного базирования. С уже уничтоженной базы поставляли топливо для украинской военной техники в пригородах Киева.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.