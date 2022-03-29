Российскими военными крылатыми ракетами уничтожили базу горючего в Ровненской области

10:47
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Российские ВС уничтожили крупную базу горючего в Ровненской области Украины. Сделали они это крылатыми ракетами воздушного базирования, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.
Он рассказал, что с уже уничтоженной базы поставляли топливо для украинской военной техники в пригородах Киева. По словам Конашенкова, за ночь российская авиация поразила 68 военных объектов Украины.
В частности, уничтожены три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, среди которых три "Бук-М1" и один "Оса". Также поражены радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, пару складов боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов.
За ночь российские ПВО отразили три украинских беспилотника в районе населенного пункта Чернобаевка. Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 123 самолета и 74 вертолета, 1 738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установку реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 592 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее Конашенков сообщил, что 27 марта оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 36 военных объектов Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС России крылатыми ракетами уничтожили базу горючего в Ровенской области
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