Подразделения ВДВ совершили марш в Киевской области – МО РФ

Фото: Минобороны России

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России совершили марш с преодолением водной преграды в Киевской области, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, личный состав преодолел водную преграду по наведенному понтонному мосту и продолжил движение в назначенный район.

В ходе марша радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса "Стрела" обнаружила два беспилотника противника. По разведывательному и боевому летательным аппаратам открыли огонь. Все цели были уничтожены.



Видео: Минобороны России

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