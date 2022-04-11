Володин предложил лишать гражданства противников спецоперации на Украине

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Людей, которые выступают против российской спецоперации на Украине, получая за это деньги с Запада, необходимо лишать гражданства РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Подавляющее большинство наших граждан поддерживают проведение специальной военной операции на Украине... <...> Но есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают "печеньки Госдепа", – написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий привел в пример Марину Овсянникову, которая получила работу в немецкой газете Die Welt после того, как в прямом эфире программы "Время" за спиной ведущей вышла с плакатом, дискредитирующим Вооруженные силы РФ. По его словам, теперь журналистка будет оправдывать поставки оружия украинским неонацистам и обосновывать антироссийские санкции.

"К сожалению, для таких "граждан РФ" нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно", – заключил он.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал предателями граждан РФ, которые придерживаются антироссийских позиций, будучи за рубежом. Он пояснил, что можно критиковать власть, поскольку это часть демократии, но нельзя, находясь за границей, высказываться против страны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

