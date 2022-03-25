На ворвавшуюся в эфир Первого канала Овсянникову составили протокол за дискредитацию ВС РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, ворвавшуюся в прямой эфир программы "Время", составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости.

Останкинский суд Москвы должен рассмотреть его 14 апреля. Вменяемая статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее этот же суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Свою вину она не признала.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя случившееся, призвал правоохранительные органы разобраться с девушкой "по всей строгости". Он при этом подчеркнул, что комитет Госдумы возьмет это на контроль.

Инцидент с посторонней девушкой в кадре произошел в прямом эфире программы "Время" на Первом канале 14 марта. Руководство телеканала организовало служебную проверку по данному факту.

Позднее на случившееся отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что произошедшее является обычным хулиганством.

