В Минпросвещения разъяснили порядок поднятия флага РФ в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Стандарт проведения мероприятия по поднятию российского флага в школах утвержден и направлен в субъекты РФ, сообщил глава министерства просвещения Сергей Кравцов РИА Новости.

Он уточнил, что подход к этой работе определил Владимир Путин, который заявил, что мероприятие должно обладать особым статусом и организовываться не формально, а с глубоким пониманием важности символов государства.

Порядок поднятия триколора заявлен, как отметил Кравцов, максимально ясно и подробно, от момента и места проведения до участников. Так, мероприятие будет проходить в начале учебной недели в одном из помещений учебного учреждения или около. Участие примут учащиеся, достигшие лучших результатов в учебе, спорте и творчестве.

"Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии (например, учащиеся одной параллели классов). Очевидно, что это не всегда будут все ученики", – пояснил Кравцов.

Ранее Минпросвещения также утвердило стандарт по исполнению гимна РФ для школ. Глава ведомства отмечал, что такая традиция поможет формированию чувства патриотизма и гражданственности у молодежи.

До этого помощник российского лидера, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявлял, что в России нужно ввести практику воспевания в школах государственных символов по аналогии с Соединенными Штатами.

Он напомнил, что последние 150 лет во всех государственных и частных школах Америки учебный день начинался с короткой молитвы во славу страны.