На Поклонной горе состоялось торжественное поднятие флага России

Фото: ТАСС/Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ

В понедельник, 22 августа, на Поклонной горе в столице подняли российский триколор в День флага, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

"Сегодня по традиции курсанты, кадеты поднимали российский флаг сегодня, в День российского флага. Это наша история, это наши символы. Символы, которыми гордятся наши родители, которыми гордились наши предки, которыми будут гордиться наши дети", – сказал он.

Шапошников добавил, что в нынешнем году российский флаг будут поднимать в начале каждой учебной недели.

Ранее сообщалось, что гигантский триколор развернут у Музея Победы к Дню государственного флага. Отмечалось, что в церемонии примут участие представители волонтерских, молодежных организаций, а также представители военных образовательных учреждений.

Само празднование завершится концертом на Поклонной горе. Среди приглашенных гостей – Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "Земляне", Uma2rman и другие.

