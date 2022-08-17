Празднование Дня флага в Москве завершится концертом на Поклонной горе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Концерт, приуроченный ко Дню флага России, пройдет в Москве на Поклонной горе 22 августа. Для горожан выступят популярные артисты и музыкальные коллективы, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Среди приглашенных гостей – Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "Земляне", Uma2rman и другие.

Начало концерта запланировано на 17:00.

Ранее сообщалось, что гигантский триколор развернут у Музея Победы к Дню государственного флага. Отмечалось, что в церемонии примут участие представители волонтерских, молодежных организаций, а также представители военных образовательных учреждений.