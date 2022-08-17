Фестиваль Русского географического общества пройдет в "Зарядье" 18–28 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль Русского географического общества пройдет в столичном парке "Зарядье" 18–28 августа. В рамках программы запланировано более 80 лекций известных ученых и путешественников, встречи с фотографами и кинематографистами, а также викторины для всей семьи, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В рамках события каждый день на сцене большого амфитеатра будут проходить выступления музыкальных групп и танцевальных коллективов из разных городов России. Также здесь москвичи и гости столицы смогут посмотреть документальные картины о природе и географии РФ.

Присоединиться к лекциям можно будет в научно-познавательном центре "Заповедное посольство". В день открытия фестиваля пройдут лекции, которые будут посвящены новым исследованиям в области изучения климата, сохранению редких видов фауны и истории наиболее живописных мест страны.

Также гости фестиваля смогут познакомиться с историей старинных русских поселений и побывать на лекциях по экологии, зоологии и теории эволюции.

Ранее сообщалось, что 20 августа в московском саду "Эрмитаж" состоится музыкальный фестиваль "Солома".

Зрители смогут увидеть популярных артистов и открыть для себя новые имена, окунуться в разные жанры и формы исполнения музыки – от dj-сетов до акустики.

Хедлайнером вечера на главной сцене станет певица GAYANA. Кроме того, там выступят Юхи́м, IYULINA, TIHOTIHO, "Андреграунд", UNTONE CHERNOV, gorech и SHOO.