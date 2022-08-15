В Крыму стартовал фестиваль "Таврида Арт"

Молодые актеры, режиссеры и танцоры съезжаются в Крым. Там стартует фестиваль "Таврида Арт".

На одной площадке соберутся около четырех тысяч человек, они будут представлять свои творческие проекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.