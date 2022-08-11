В МЧС рассказали, дойдет ли смог от регионов до Москвы

В МЧС опасаются, что Москва может повторить сценарий лесных пожаров и смога в регионах. Столица стоит на пороге тропической жары.

Уже 12 августа, по прогнозам, воздух прогреется до 28 градусов. А в выходные столбики термометров могут дотянуться до 33 градусов. МЧС предупреждает москвичей быть внимательными: не разжигать костры, не бросать в лесу непотушенные сигареты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.