Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Регионы

04:17

Краснокнижный леопард украл козу в поселке Приморского края

животные регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Занесенный в Красную книгу дальневосточный леопард украл козу и пытался утащить барана в частном хозяйстве на окраине поселка Оленевод в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

Отмечается, что оба инцидента произошли осенью 2021 года. АНО "Дальневосточные леопарды" выплатила фермерам компенсацию за потерю скота – купила других барана и козу.

"Осенью прошлого года дальневосточный леопард попытался добыть барана, но испугался хозяев и скрылся в лесу. Хотя баран был еще жив, его пришлось зарезать. Через три недели пятнистая кошка унесла в лес козу и с тех пор не показывалась", – говорится в сообщении.

По словам ученых, леопард осмелился сделать вылазку за домашним скотом, поскольку хозяйство расположено на границе поселка и леса, на улицы поселка хищник не заходил.

Как рассказала сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко, на лесной территории, ближайшей к поселку, держится косуля – один из основных видов жертв леопарда. Возможно, именно поэтому он находился рядом с населенным пунктом.

"Баран и коза оказались более легкой добычей, чем дикие копытные. Важно отметить, что этот леопард сохраняет страх перед человеком, а это является одним из показателей нормального состояния животного", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в Приморье краснокнижный леопард попал на камеры наблюдения. Самка исследовала местность и принюхивалась к земле.

В Приморье заметили краснокнижного леопарда

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать