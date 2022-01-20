Краснокнижный леопард украл козу в поселке Приморского края

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Занесенный в Красную книгу дальневосточный леопард украл козу и пытался утащить барана в частном хозяйстве на окраине поселка Оленевод в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

Отмечается, что оба инцидента произошли осенью 2021 года. АНО "Дальневосточные леопарды" выплатила фермерам компенсацию за потерю скота – купила других барана и козу.

"Осенью прошлого года дальневосточный леопард попытался добыть барана, но испугался хозяев и скрылся в лесу. Хотя баран был еще жив, его пришлось зарезать. Через три недели пятнистая кошка унесла в лес козу и с тех пор не показывалась", – говорится в сообщении.

По словам ученых, леопард осмелился сделать вылазку за домашним скотом, поскольку хозяйство расположено на границе поселка и леса, на улицы поселка хищник не заходил.

Как рассказала сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко, на лесной территории, ближайшей к поселку, держится косуля – один из основных видов жертв леопарда. Возможно, именно поэтому он находился рядом с населенным пунктом.

"Баран и коза оказались более легкой добычей, чем дикие копытные. Важно отметить, что этот леопард сохраняет страх перед человеком, а это является одним из показателей нормального состояния животного", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в Приморье краснокнижный леопард попал на камеры наблюдения. Самка исследовала местность и принюхивалась к земле.