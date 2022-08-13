Возгорание автомобиля произошло на МКАД в Капотне

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

На внешней стороне МКАД в районе 16 километра (съезд на улицу Энергетиков, город Дзержинский) произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Отмечается, что сгоревший автомобиль перемещен с проезжей части МКАД. Движение восстановлено.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на МКАД у развязки с Каширским шоссе, в районе аварии было затруднено движение.

До этого автомобиль влетел в здание на Покровском бульваре в Москве после столкновения с другой машиной. Затруднений движения на месте ЧП не было. В результате ДТП пострадал пешеход.

