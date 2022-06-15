Пешеход пострадал в результате столкновения двух автомобилей на Покровском бульваре

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

В результате ДТП с двумя машинами на Покровском бульваре пострадал пешеход, его госпитализировали в медицинское учреждение, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, водители автомобилей не пострадали. Сотрудники инспекции и следственно-оперативной группы работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства происшествия.

В ГИБДД уточнили, что водитель автомобиля BMW столкнулся со Skoda, после чего совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ранее стало известно, что автомобиль влетел в здание на Покровском бульваре в Москве после столкновения с другой машиной. Уточнялось, что затруднений движения на месте ЧП нет.

