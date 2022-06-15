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Происшествия

17:18

Число жертв ДТП с микроавтобусом под Рязанью выросло до 4

происшествияДТПрегионы

Фото: УМВД России по Рязанской области

Один из пострадавших в крупном ДТП под Рязанью скончался в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на областной Минздрав.

В министерстве рассказали, что погиб мужчина, который находился в тяжелом состоянии и был подключен к ИВЛ. В результате число погибших выросло до четырех человек.

Авария произошла около 07:00 в Михайловском районе на 224-м километре автодороги Р-22 "Каспий". Грузовик, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и пятью легковушками.

Жертвами стали находившиеся в Hyundai две женщины и мужчина. Еще трое пассажиров микроавтобуса и одна женщина, находившаяся в легковом автомобиле, пострадали.

По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем. В Минздраве Рязанской области рассказали, что троих пострадавших доставили в Михайловскую районную больницу в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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