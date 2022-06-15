Число пострадавших в ДТП под Рязанью увеличилось до пяти

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Количество пострадавших в аварии с грузовиком, микроавтобусом и легковыми автомобилями под Рязанью увеличилось до пяти. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным управления, двигавшийся в сторону Москвы грузовик врезался в стоящий впереди микроавтобус Hyundai и пять легковых автомобилей различных марок.

В результате двое пассажиров микроавтобуса получили травмы. Пострадали еще три человека в легковых автомобилях. При этом несовершеннолетних среди них нет.

ДТП произошло около 07:00 в Михайловском районе на 224-м километре автодороги Р-22 "Каспий". В результате происшествия две женщины и мужчина, которые были в момент аварии в микроавтобусе, получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время выясняются все обстоятельства и детали аварии.

