Три человека погибли в ДТП в подмосковном Домодедове

ДТП произошло в подмосковном Домодедове. На трассе А-107 ММК фура столкнулась с легковушкой.

По данным МВД, в результате аварии три человека погибли и еще один пострадал. В ведомстве уточнили, что авария произошла из-за того, что водитель легковушки выехал на встречку.

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