Пожар на севере Сахалина уничтожил 1 300 гектаров леса. В его тушении задействованы 20 единиц техники и 50 специалистов – пожарные и десантники.

В борьбе со стихией используют в том числе вертолет Ми-8 вместе с мобильной группой из 30 человек. Местные власти призывают соблюдать в лесу технику безопасности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.