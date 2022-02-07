В ГД предложили наказание для пьяных пассажиров – дебоширов такси

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Депутат Госдумы, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил дополнительно наказывать пассажиров – дебоширов такси, если они находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, нетрезвое состояние для пассажиров должно стать отягчающим обстоятельством, которое добавит несколько лет к уголовному сроку.
"То, что касается их поведения внутри такси, – это же сервис, это услуга – здесь как права потребителей, так же и права водителей должны быть правильно защищены законодательно. Состояние алкогольного опьянения в данной ситуации должно быть как отягчающее обстоятельство, которое должно дополнительно давать плюс два-три года к уголовной ответственности", – пояснил Хамзаев.
Парламентарий отметил, что нельзя полностью запрещать гражданам пользоваться услугами перевозчиков.
"Бывают ситуации, когда человек приехал в заведение и вместо того, чтобы сесть за руль пьяным, он едет на такси. Это абсолютно правильное действие", – подчеркнул он.
Ранее в интернете было опубликовано видео, как на Каширском шоссе таксист силой вытащил пассажирку автомобиля за волосы, ударив ее дверью машины.
Мужчина рассказал о своем поступке в беседе с Москвой 24. По его словам, это была его возлюбленная, с которой он решил расстаться, а та в свою очередь восприняла известие агрессивно. Таксист подчеркнул, что девушка в момент конфликта находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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