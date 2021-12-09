Вытащивший из машины девушку столичный таксист рассказал о причинах своего поступка

11:26
Фото: скриншот телеканала "Москва 24"
Таксист, который вытащил за волосы из салона автомобиля девушку, рассказал телеканалу Москва 24 о причинах своего поступка. По словам Максима, это была его возлюбленная, с которой он решил расстаться, а та в свою очередь восприняла известие агрессивно.
"Это не клиентка, я с ней состою в отношениях, она была пьяная. Я хотел от нее уйти, она пыталась меня насильно удержать: начала портить мое имущество, оскорблять. Я в ответ начал защищаться", – объяснил мужчина.
Таксист также отметил, что из-за огласки инцидента в СМИ он потерял работу. По его словам, "Яндекс" сразу его заблокировал, не разобравшись в ситуации.
Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором видно, как на Каширском шоссе таксист силой вытащил пассажирку автомобиля за волосы, ударив ее дверью машины.
До этого девушка попыталась открыть дверь, но водитель сдал назад, после чего она несколько раз ударила автомобиль ногой.
Таксист за волосы вытащил пассажирку из автомобиля в Москве
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