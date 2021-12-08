Дума приняла в I чтении проект о запрете работать в такси судимым за тяжкие преступления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, запрещающий работать водителями такси и автобусов лицам с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает ТАСС.
Согласно инициативе, вводятся различные ограничения на занятие трудовой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, для водителей городского общественного транспорта и таксистов.
Первой категории лиц, то есть водителям автобусов, троллейбусов и трамваев, запрещено будет работать при наличии неснятой или непогашенной судимости за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств – членов ЕАЭС.
Для водителей такси перечень преступлений расширен. Они не смогут работать при наличии судимости за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Действие законопроекта распространяется и на россиян, и на трудовых мигрантов из стран ЕАЭС – Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
При поступлении на работу водителям необходимо предъявлять работодателю оригинал или заверенную копию документа о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования.
Также работодатель обязан отстранить от работы сотрудника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что он подвергается уголовному преследованию за указанные преступления.
Как уточнили в кабмине, перечень преступлений подготовили на основании предложений правоохранителей с учетом степени общественной опасности, возможности сопоставления с уголовными кодексами стран ЕАЭС, а также с учетом статистики о числе осужденных лиц и рецидивах преступлений, полученной от Минюста России.
Если закон примут, он вступит в силу с 1 сентября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Москве появится цифровая платформа для обучения водителей такси. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
На создание новой платформы выделят 59,5 миллиона рублей. Ее разработают с участием экспертов ведущих профильных вузов. Планируется, что она будет включать в себя четыре блока.
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