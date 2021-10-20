В Москве уменьшилось количество погибших в авариях с участием такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала года в столице на 15% сократилось количество погибших в дорожных авариях с участием автомобилей такси. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

"За 9 месяцев 2021 года на территории города Москвы зарегистрировано 1 252 дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей, осуществляющих таксомоторную деятельность, в результате которых 40 человек погибли и 1 457 получили ранения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сократить количество погибших в ДТП с участием данной категории транспорта удалось благодаря принятию мер по пресечению нарушений и профилактической работе по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей такси.

Кроме того, на 0,2 и 0,5% уменьшилось число таких дорожных происшествий и раненых в них людей.

Ранее сообщалось, что число уголовных дел, возбужденных в Москве в связи с гибелью или травмированием людей по вине пьяных водителей, в первые девять месяцев 2021 года сократилось на 34% по сравнению с показателем прошлого года.

