В Москве более чем на треть уменьшилось число уголовных дел против пьяных водителей

12:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число уголовных дел, возбужденных в Москве в связи с гибелью или травмированием людей по вине пьяных водителей, в первые девять месяцев 2021 года сократилось на 34% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"За девять месяцев 2021 года в Москве возбуждено 452 уголовных дела о преступлениях, предусмотренных статьей 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Из них 105 (меньше на 6,3%) со смертельным исходом, 29 преступлений совершено в состоянии опьянения (меньше на 34,1%)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевшими по данным делам числятся 475 человек. По статье 264 УК РФ было возбуждено 495 дел, что на 9% меньше, чем в 2020 году.
По данным прокуратуры, чаще всего виновниками ДТП в состоянии опьянения становятся безработные мужчины без высшего образования в возрасте от 26 до 35 лет.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября разработать предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, а также пожизненного лишения прав тех, кто оказался за рулем в нетрезвом виде повторно.
По его словам, 88% всех смертей в ДТП, произошедших из-за нетрезвого вождения, связаны с тем, что у виновников аварии обнаруживают более одного промилле алкоголя в крови.
В России могут ввести уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде
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