27 апреля, 15:54

Транспорт

Снегопад в Москве может вызвать корректировки в расписании аэропортов

Фото: ТАСС/Zuma/Andrew Mccaren

Снегопад в Москве может вызвать корректировки в расписании полетов в аэропортах, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

"Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", – уточнили в министерстве.

Это связано с необходимостью чистки взлетно-посадочных полос (ВПП), перронов, рулежных дорожек, а также с обработкой воздушных судов специальными противообледенительными жидкостями.

Отмечается, что в случае возможных задержек перевозчики обязаны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил. В них входят предоставление гражданам напитков и питания, организация проживания в гостинице.

Пассажирам порекомендовали следить за актуальной информацией о вылетах при помощи онлайн-табло и чат-ботов авиагаваней и перевозчиков. По возможности стоит рассмотреть альтернативные варианты прибытия в конечный пункт назначения.

Кроме того, стоит оценить необходимость сдавать свои вещи в багаж, так как непогода может осложнить работу служб аэропорта и вызвать задержки при разгрузке и выдаче багажа. Также в воздушной гавани прибытия стоит уточнить наличие услуги по доставке багажа на дом.

"Работа воздушного транспорта в Московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса, Росавиации и Ространснадзора. В аэропорты для мониторинга ситуации направлены представители ведомств", – резюмировали в пресс-службе.

Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег обрушились на Москву 27 апреля. Из-за непогоды упали свыше 110 деревьев. Кроме того, был отложен вылет некоторых рейсов в аэропорту Внуково.

Позже в воздушной гавани возобновили вылеты задержанных рейсов – аэропорт работает в штатном режиме, несмотря на сильный ливневый снег и снижение видимости до менее 1 700 метров. Пассажиры, которых высадили в терминал для ожидания отправления, обслуживаются согласно федеральным авиационным правилам.

