Путин заявил, что возникающие трудности временны, а Россия – вечна

Российское законодательство должно оставаться гибким, современным и ориентированным на будущее, поскольку трудности временны, а Россия вечна. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Глава государства подчеркнул, что Россия сталкивается с беспрецедентными вызовами и рисками, однако способна достойно их преодолевать. При этом, по его словам, нельзя строить работу исключительно на запретительных мерах.

Президент также заявил, что попытки расколоть российское общество оказались безуспешными. По его словам, те силы, которые рассчитывали использовать политическое многообразие и различие позиций внутри страны как слабость, ошиблись.

Путин отметил, что многопартийная демократия, конкуренция идей и разные подходы не стали уязвимым местом для государства. По его мнению, подобные расчеты свидетельствуют о непонимании России и ее народа.

Заседание Совета законодателей традиционно прошло в Таврическом дворце и было приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

Ранее российский лидер призвал провести предвыборную кампанию - 2026 в нижнюю палату парламента IX созыва в соответствии с законом. Он отметил, что выборный процесс и конкуренция кандидатов не должны оказывать влияния на законодательную работу.

Выборы назначены на 20 сентября 2026 года. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, до сентября 2031-го.