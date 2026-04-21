21 апреля, 14:57

Политика

Путин заявил, что выборы в ГД пройдут в непростых условиях

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Выборы в Госдуму в сентябре 2026 года пройдут в непростых условиях, заявил Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение".

Глава государства напомнил, что впервые в выборах депутатов ГД примут участие жители четырех новых российских регионов. Путин подчеркнул, что враги России будут использовать любую возможность для дестабилизации обстановки и раскола российского общества.

"Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела", – отметил президент.

Ранее в ГД заявили, что спецслужбы Запада усилили активность по подготовке провокаций на выборах, которые пройдут в сентябре 2026 года. В частности, уже зафиксированы призывы не признавать итоги выборов со стороны иностранных агентов. Российский лидер уже поручил создать все условия для свободного и безопасного волеизъявления россиян на сентябрьских выборах.

Выборы в нижнюю палату парламента планируется провести 20 сентября 2026 года. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

