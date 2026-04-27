Уголовное дело возбудили на жителя Тульской области из-за шутки с маской Сатаны на Пасху

Уголовное дело возбуждено в Тульской области против местного жителя, который пришел на пасхальный Крестный ход в маске Сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

По предварительной версии, 34-летний мужчина в ночь на 12 апреля надел маску и с криками вбежал на территорию храма в селе Михайловском Кимовского района. В тот момент прихожане и священнослужители собирались проводить пасхальный Крестный ход. Мужчина, в частности, кричал религиозные приветствия.

Фигуранта задержали и возбудили против него дело по статье 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Маску изъяли. Мужчина объяснил свои действия тем, что хотел пошутить над прихожанами. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

