13 апреля, 21:37Происшествия
Московские полицейские задержали приготовившую кальян на куличе девушку
Фото: МАХ/"Столичный СК"
Московские полицейские задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих, которая приготовила кальян на куличе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
Задержание произошло на 3-й Кабельной улице. Злоумышленницей оказалась 27-летняя уроженка Саранска. Она признала вину и раскаялась.
О произошедшем правоохранители узнали в ходе мониторинга Сети. Было установлено, что не позднее 13 апреля девушка, находясь в заведении на улице Сретенке, в целях оскорбить религиозные чувства верующих совершила публичные действия, выражающие неуважение к обществу. Она сняла процесс на видео и опубликовала его в соцсетях.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".
В Москве возбуждено дело против девушки, сделавшей из кулича чашу для кальяна