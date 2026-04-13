Московские полицейские задержали приготовившую кальян на куличе девушку

Московские полицейские задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих, которая приготовила кальян на куличе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

Задержание произошло на 3-й Кабельной улице. Злоумышленницей оказалась 27-летняя уроженка Саранска. Она признала вину и раскаялась.

О произошедшем правоохранители узнали в ходе мониторинга Сети. Было установлено, что не позднее 13 апреля девушка, находясь в заведении на улице Сретенке, в целях оскорбить религиозные чувства верующих совершила публичные действия, выражающие неуважение к обществу. Она сняла процесс на видео и опубликовала его в соцсетях.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".