Суд арестовал мужчину, пытавшегося унести девушку как в "Кавказской пленнице"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста гражданину Илье Фурсову, который на улице попытался унести незнакомую девушку, представившись героем советского фильма "Кавказская пленница". Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Инцидент произошел утром 5 апреля на улице 1-й Тверской-Ямской. Мужчину признали виновным по статье о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ).

По данным суда, Фурсов подошел к двум девушкам с намерением познакомиться, взял одну из них за руку, после чего закинул на плечо и попытался унести в подземный переход. Девушке удалось вырваться и убежать.

На заседании мужчина заявил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и хотел произвести впечатление, повторив сцену из фильма. Также он признал, что использовал нецензурную лексику после того, как девушка убежала.

Ранее житель Москвы напал на пассажира метро и несколько раз ударил его по голове стеклянной бутылкой. По данным МВД, это произошло в ходе конфликта между мужчинами в вагоне поезда на перегоне между станциями "Курская" и "Бауманская" Арбатско-Покровской линии.

Пострадавший обратился за помощью врачей. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.