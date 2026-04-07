07 апреля, 19:36

Происшествия

Суд арестовал мужчину, пытавшегося унести девушку как в "Кавказской пленнице"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста гражданину Илье Фурсову, который на улице попытался унести незнакомую девушку, представившись героем советского фильма "Кавказская пленница". Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Инцидент произошел утром 5 апреля на улице 1-й Тверской-Ямской. Мужчину признали виновным по статье о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ).

По данным суда, Фурсов подошел к двум девушкам с намерением познакомиться, взял одну из них за руку, после чего закинул на плечо и попытался унести в подземный переход. Девушке удалось вырваться и убежать.

На заседании мужчина заявил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и хотел произвести впечатление, повторив сцену из фильма. Также он признал, что использовал нецензурную лексику после того, как девушка убежала.

Ранее житель Москвы напал на пассажира метро и несколько раз ударил его по голове стеклянной бутылкой. По данным МВД, это произошло в ходе конфликта между мужчинами в вагоне поезда на перегоне между станциями "Курская" и "Бауманская" Арбатско-Покровской линии.

Пострадавший обратился за помощью врачей. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

Читайте также


Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

