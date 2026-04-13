Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 15:27

Происшествия

В Москве завели дело на сотрудницу заведения, приготовившую кальян на куличе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве возбудили уголовное дело в отношении девушки, которая использовала пасхальный кулич для приготовления кальяна. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, дело заведено по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". СК установил, что не позднее 13 апреля девушка, находясь в заведении на улице Сретенке, в целях оскорбить религиозные чувства верующих совершила публичные действия, выражающие неуважение к обществу. Она сняла процесс на видео и опубликовала его в соцсетях.

СК подчеркнул, что личность девушки установлена. В ближайшее время ее доставят в следственный отдел для допроса.

Ранее в Москве перед судом предстал мужчина, который будучи в состоянии алкогольного опьянения решил эффектно познакомиться с девушкой. Для этого он закинул незнакомку на плечо, как в советской комедии "Кавказская пленница". Та оригинальный подход не оценила и обратилась в правоохранительные органы.

происшествия город

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика