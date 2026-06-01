Дождь и гроза ожидаются в Москве в конце недели

Дождь и гроза ожидаются в Москве 4, 5 и 7 июня, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в течение недели будет преобладать солнечная и сухая погода. По ночам минимальная температура воздуха составит 9–14 градусов, в дневное время столбики термометров покажут максимальные отметки в диапазоне от 18 до 23 градусов. В выходные, 6 и 7 июня, будет 20–25 градусов, что соответствует климатической норме.

"Июнь в Центральной России будет нормальным, то есть примерно соответствовать температурной климатической норме", – отметил Тишковец и добавил, что осадки также будут соответствовать нормативным показателям – 77 миллиметров.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале уточнил, что в первой половине июня не будет жаркой погоды.

"Первая половина пройдет при ночных температурах 10–15 градусов, преобладающая дневная температура ожидается в пределах 20–25 градусов. В среднем температура этого периода окажется на 0–1 градус выше климатической нормы. При этом 6–7 дней ожидаются с дождями, 4–5 дней – с грозами", – говорится в публикации.

Метеоролог добавил, что конец месяца в Москве будет теплее климатической нормы на 0–1 градус, а количество осадков окажется в диапазоне 72–82 миллиметров.

В понедельник, 1 июня, в столице прогнозируются облачная погода и кратковременный дождь. Температура воздуха в городе днем составит от 18 до 20 градусов, по области – от 16 до 21 градуса.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.