AFP: рекордное число альпинистов поднялось на Эверест за весенний сезон 2026 года

Фото: AP Photo/Pasang Rinzee Sherpa

Весенний сезон 2026 года стал рекордным по количеству альпинистов, покоривших вершину горы Эверест, сообщило агентство AFP со ссылкой на официальных лиц.

"Более одной тысячи альпинистов достигли вершины горы Эверест в этом сезоне, в результате чего этот сезон стал самым загруженным в истории", – отметили в агентстве.

Чиновник из министерства туризма Непала Химал Гаутам подтвердил эту информацию, добавив, что итоговая цифра еще может быть скорректирована. Для уточнения данных предстоит проверить фотографии и заявления экспедиционных компаний и гидов.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда за один сезон на вершину поднялись 877 альпинистов.

При этом в агентстве напомнили, что в этом сезоне на Эвересте погибли как минимум 5 человек. Среди них – 2 альпиниста из Индии и 3 непальских скалолаза, которые участвовали в подготовке маршрута к вершине.

Ранее сообщалось, что уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который покорил Эверест на одних руках. Мужчина подчеркнул, что хотел этим поступком донести одну мысль: пока в человеке теплится жизнь, нужно бороться – бороться до конца, потому что это того стоит.