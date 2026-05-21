Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 14:54

Общество

Россиянин Набиев на одних руках совершил восхождение на Эверест

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/rustam_nabiev92

Уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который покорил гору Эверест на одних руках. Об этом мужчина сообщил на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"20 мая <...> впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь – боритесь. Боритесь до конца, пожалуйста. Оно того стоит", – говорится в публикации.

Россиянину 34 года. На протяжении нескольких лет он выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб "Феникс". В 2015 году он потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске.

Ранее американский альпинист Джим Моррисон первым в мире совершил спуск на лыжах по сложнейшему северному склону Эвереста. Он спускался около 4 часов, его сопровождала команда из 11 человек. Свой поступок мужчина посвятил коллеге-лыжнице Хилари Нельсон, которая погибла в 2022 году при восхождении на Манаслу.

Федор Конюхов заявил, что 20 лет готовился к восхождению на Эверест

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика