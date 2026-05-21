Россиянин Набиев на одних руках совершил восхождение на Эверест

Уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который покорил гору Эверест на одних руках. Об этом мужчина сообщил на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"20 мая <...> впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь – боритесь. Боритесь до конца, пожалуйста. Оно того стоит", – говорится в публикации.

Россиянину 34 года. На протяжении нескольких лет он выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб "Феникс". В 2015 году он потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске.

Ранее американский альпинист Джим Моррисон первым в мире совершил спуск на лыжах по сложнейшему северному склону Эвереста. Он спускался около 4 часов, его сопровождала команда из 11 человек. Свой поступок мужчина посвятил коллеге-лыжнице Хилари Нельсон, которая погибла в 2022 году при восхождении на Манаслу.